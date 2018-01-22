Високопосадовець часів Януковича Андрій Портнов заявив про свою легалізацію в Австрії

Віктор Янукович та Андрій Портнов

Колишній перший заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про отримання права на проживання в Австрії, пише LB.ua.

«Я живу в Австрії, у Відні. Живу абсолютно легально. Австрійська влада довго перевіряла мій статус і видала мені дозвіл на проживання та на роботу», – заявив Портнов в ефірі телеканалу ZIK.

Він запевняє, що зареєстрував свою адвокатську компанію і відкрив банківський рахунок в Австрії.

Розповідаючи про події в Україні під час Євромайдану, екс-заступник голови Адміністрації заперечував, що брав участь у написанні так званих диктаторських законів від 16 січня 2014 року. Водночас Портнов відмовився назвати авторів цих законів, зазначивши, що частина з них перебуває за межами України.

Як писав ZAXID.NET, 2014 року Євросоюз заморозив на один рік активи 18 колишніх українських високопосадовців, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю. Під санкції потрапив також Портнов. У лютому 2015 року Портнов, який був оголошений у розшук в Україні, заявив, що зареєстрував юридичну компанію «АП груп» у Москві.

26 жовтня 2015 року стало відомо, що генеральний суд Європейського союзу задовольнив скаргу Портнова на запровадження проти нього Радою ЄС санкцій у вигляді заморожування активів.

У січні 2016 року Портнов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вступило у дію рішення Суду ЄС про зняття з нього санкцій у вигляді арешту майна.