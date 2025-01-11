Петицію подала керівниця відділу розслідувань hromadske Ярослава Вольвач

Станом на суботу, 11 січня, петицію із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова підписали понад 25 тис. українців.

Відомо, що петицію із закликом застосувати санкції РНБО до 51-річного Андрія Портнова подала керівниця відділу розслідувань hromadske і представниця «Медіаруху» Ярослава Вольвач 24 грудня 2024 року. Станом на 13:50 11 січня 2025 року петицію підписали 25 тис. 54 українця.

Заклик щодо запровадження санкції обґрунтовують численними журналістськими розслідуваннями, які свідчать про можливий вплив Портнова на судову систему України.

У 2021 році США наклали на Андрія Портнова санкції через його спроби контролювати українську судову систему та впливати на законодавство.

«Станом на 2019 рік Портнов вживав заходів для контролю над українською судовою системою, впливав на відповідне законодавство, намагався поставити лояльних чиновників на вищі суддівські посади та купувати судові рішення. У середині 2019 року Портнов змовився з високопоставленим українським урядовцем, щоб сформувати вищі правові інститути країни на свою користь і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов брав участь у спробі вплинути на Генеральну прокуратуру України», – йдеться в тексті петиції.

Андрій Портнов: що відомо

Андрій Портнов народився 27 жовтня 1973 року у Луганську. З 2011 до 2014 року був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Він був противником Євромайдану та дотичний до прийняття «законів 16 січня». У 2018 році СБУ відкрила справу щодо нього за державну зраду, однак 15 серпня 2019 року її закрили. За даними українських ЗМІ, Портнов виїхав з країни 3 червня 2022 року.

У 2023 році журналісти hromadske отримали аудіозаписи у яких йдеться, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму у 2014 році.

У четвер, 12 грудня 2024 року, Київський апеляційний суд зобов’язав редакцію hromadske видалити розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи» про Портнова.