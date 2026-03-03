Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення

У Києві правоохоронці викрили шахраїв, які видаючи себе за «спадкових ясновидиць», ошукали родини військових. Про це у вівторок, 3 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

Шахрайську схему організувала 50-річна жителька Черкащини, яка залучила своїх безробітних знайомих та родичок. Шахрайки видавали себе за ворожок, які нібито надають езотеричні послуги. Оголошення про послуги вони розміщували на інтернет-платформах.

«Підозрювані “спадкові ясновидиці” рекламували свої здібності на інтернет-платформах. Вони обіцяли “відповіді на всі питання”, зняття “проклять”, вирішення любовних проблем і навіть “повернення” рідних із небуття», – йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

Шахрайки вводили в оману військових та їхні родини. Зокрема, з дружини одного зі захисників виманили майже 1 млн грн, продаючи їй послуги нібито зі «зняття прокляття». За кожну зустріч з так званими ворожками жінка військового сплачувала від 6 до 50 тис. грн. Ще одна потерпіла заплатила шахрайкам за «знятті порчі» та «магічні свічки» 370 тис. грн.

«Звичайні побутові речі вони видавали за “магічну атрибутику”. Зловмисники переконували постраждалих надсилати їм вироби із золота або оформлювати кредити в установах мікрозаймів та здавати до ломбарду цінності, аби надіслати гроші на підконтрольні зловмисникам рахунки», – йдеться у повідомленні поліції.

Таким чином зловмисниці ошукали щонайменше трьох потерпілих на 1,4 млн грн. Наразі затриманим оголосили підозри у шахрайстві (ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України), їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 27 лютого поліція повідомила про викриття у Львові шахрая, який видурив понад 2 млн грн у родича зниклого військовослужбовця, обіцяючи допомогти з поверненням тіла.