Євген Клопотенко тисне руку голові АОЗ Арсену Жумаділову

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко укладатиме рецепти для кухарів у підрозділах ЗСУ. Він долучився до проєкту Агенції оборонних закупівель «Готуємо до бою», повідомила пресслужба Міноборони України у вівторок, 3 березня.

«Більшість військових кухарів не мають профільної освіти, а чітко виписаних алгоритмів їх роботи не існує. Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Проєкт «Готуємо до бою» стане частиною реформи з покращення якості харчування військових. В межах цієї ініціативи для кухарів у підрозділах укладуть практичний збірник рецептів.

Рецепти розроблятимуть у співпраці з ГО «Культ Фуд» Євгена Клопотенка. У пресслужбі Міноборони наголосили, що це допоможе «об’єднати та систематизувати досвід підрозділів з організації харчування».

Зазначимо, раніше Євген Клопотенко розробляв меню для шкіл, а також меню гарячих страв для поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці». Крім того, він планував оновити меню у студентській їдальні спільно з працівниками Львівської політехніки.

Наприкінці лютого Клопотенко анонсував створення збірника рецептів для дитячих садочків. Він також запустив опитування для українців, що саме люблять їсти їхні діти.