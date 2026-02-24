Шеф-кухар запустив опитування українців про те, що люблять їсти їхні діти

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко анонсував створення збірника рецептур для дошкільних закладів освіти спільно з ГО «Культ фуд». Усім охочим пропонують пройти опитування, щоб збірник став корисним для дошкільних закладів.

«”Меню Клопотенка” для дитячих садочків ніколи не було. До сьогодні. Бо сьогодні ми з Cult Food починаємо роботу над першим Збірником рецептур для дошкільних закладів освіти. Для мене це надважливий проєкт, бо йдеться про найменших українців, тих, для кого їжа формує не тільки смак, а й ставлення до життя», – написав Євген Клопотенко.

Шеф-кухар запустив опитування українців про те, що люблять їсти їхні діти, щоб зробити збірник страв корисним для дошкілля чи батьків.

«Тут немає правильних чи неправильних відповідей – є лише ваш досвід і реальні потреби. Це опитування – перша сходинка до того, щоб створити Збірник, який працює не в теорії, а в реальних кухнях і у справжніх садочках. Щоб там були страви, які малюки хочуть їсти, а кухарям реально готувати», – зазначив шеф-кухар.

Пройти опитування можна за посиланням, а розлогі відповіді можна надсилати на електронну пошту recipebook@cultfood.info. Ініціатива відбувається в межах Українсько-швейцарського проєкту,за підтримки посольства України в Швейцарії.

Нагадаємо, що Євген Клопотенко розробив меню для шкіл, а також меню гарячих страв для поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці». Він також із працівниками Львівської політехніки планував оновити меню у студентській їдальні.