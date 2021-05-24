В Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Як розповіли у відомстві, меню розробили не на 2 тижні як зазвичай, а на 4 тижні для більшої різноманітності страв.

«У меню шкільних їдалень з'являться традиційні українські страви, популярні страви різних кухонь світу, а також безглютенові позиції, буде збільшено кількість фруктів та м’яса в раціоні. До меню додаються покрокові рецепти та технічні картки, що значно полегшить роботу працівників шкільних їдалень», – розповів шеф-кухар Євген Клопотенко, який працював над розробкою страв для школярів.

160 страв, з яких складається меню, використовуватимуть залежно від кратності харчування у кожному закладі освіти. З технологічною документацією на страви та вироби можна ознайомитись за посиланням на сайті МОН.

Зміни меню пов’язані з тим, що в Україні з 1 січня почали діяти нові санітарні правила і норми. У нових нормах збільшили кількість молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, бобових та круп.

«Багато з норм вступають в силу з 1 вересня, є ще час підготуватись. Я не можу проконтролювати, чим харчується моя дитина, коли я її не бачу. Цифри на початку нашої роботи 91% їдалень в містах і 98% їдалень в селах взагалі не перевіряють калорійність страв. 25% шкіл не перевіряють температуру страв», – розповіла перша леді України Олена Зеленська під час презентації.

За її словами, 52% шкіл в селах та 40% в містах не мають потрібних приміщень та обладнання, щоб діти могли нормально харчуватись.

Своєю чергою, міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що робота над оновленням меню для школи відбувається в рамках формування «Нової української школи».

Що там у новому меню?

Нове меню складається зі 160 страв, які використовуватимуть залежно від кратності харчування для кожного окремого закладу освіти. Воно містить як традиційні українські страви, так і популярні страви різних кухонь світу.

Вперше до шкільного меню внесли безглютенові позиції, також збільшили кількість фруктів і м’яса в раціоні. Меню розробляли в межах норм, які рекомендовані фахівцями МОЗ та відповідають політиці World Health Organization Ukraine.

Наприклад, у меню на осінній період школярам пропонуватимуть сирну запіканку з бананом та ягідним кюлі, чахохбілі з куркою, кускус, шпундру та рибні нагетси. На сайті МОН можна ознайомитись з меню для одноразового харчування дітей на осінній та зимовий періоди, меню обідів для осіннього та зимового періоду, семиденним меню для 5-ти разового харчування, тощо.