Незалежно від епідеміологічної ситуації вступна кампанія 2021 року буде проходити у звичному режимі, проте з дотриманням карантинних обмежень. Кампанія розпочнеться з 1 липня. З цього дня абітурієнти зможуть почати реєструвати електронні кабінети, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки в середу, 19 травня.

За інформацією Міносвіти, реєстрація електронних кабінетів для вступу на 1 курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра або бакалавра розпочинається 1 липня. Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня.

Прийом заяв і документів від вступників починається 14 липня:

для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, прийом документів закінчується о 18:00 16 липня;

абітурієнти, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня, повинні подати заяви та документи до 18:00 23 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій:

з 1 до 13 липня включно – для вступників на місця державного та регіонального замовлень;

з 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

з 17 до 19 липня включно проводяться співбесіди.

У 2021 році списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять в такі терміни:

для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня;

для інших – не пізніше 28 липня.

Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.

Які документи потрібні для вступу в 2021 році

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності. Натомість ті, хто має намір навчатися на контракті, можуть подати заяви максимум до 30 ВНЗ.

до 30 заяв у різні ВНЗ.

Абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.

Загалом є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі. Охочі подати документи в електронній формі можуть це зробити на цьому сайті. Він розпочне роботу на початку вступної кампанії. Натомість ті, хто хоче подати документи в паперовій формі, повинні особисто пред’явити їхні оригінали і подати їхні копії разом з заявою. Детальніше з переліком документів можна ознайомитися тут.

разом з заявою у приймальній комісії.

«В умовах прийому 2021 не передбачено, що вступники повинні подавати медичну довідку. Проте взаклади вищої освіти можуть встановити додатковий перелік документів, необхідних для вступу на певну спеціальність або конкурсну позицію. Тому це варто уточнити у приймальній комісії навчального закладу», – наголосили у Міністерстві освіти..

Вступники, які проходять вступні іспити та творчі конкурси, повинні мати із собою оригінал документа, що посвідчує особу, екзаменаційний листок з фотокарткою та документ, що підтверджує право на участь у вступному іспиті.

Нагадаємо, 21 травня в Україні стартує основна сесія ЗНО, яка триватиме до 15 червня включно. Для тих, хто не зможе скласти основну сесію ЗНО, з 29 червня до 14 липня включно пройде додаткова сесія ЗНО.