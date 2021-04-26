УЦОЯО оприлюднив графік додаткової сесії ЗНО
Додаткова сесія призначена для тих, хто не зміг скласти ЗНО під час основної сесії
Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) пройде в Україні з 29 червня до 14 липня включно, повідомив у понеділок, 26 квітня, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Реєстрація на додаткову сесію ЗНО проходитиме з 6 до 18 травня включно. На неї можуть реєструватися ті, хто не зміг потрапити на основну сесію.
Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:
- 29 червня – хімія;
- 1 липня – англійська мова;
- 2 липня – німецька мова;
- 5 липня – іспанська мова;
- 6 липня – французька мова;
- 7 липня – математика (включно з завданнями рівня стандарту);
- 8 липня – фізика;
- 9 липня – українська мова та українська мова і література;
- 12 липня – історія України;
- 13 липня – біологія;
- 14 липня – географія.
Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня, наголошується в повідомленні УЦОЯО.
Зазначимо, що основна сесія ЗНО в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.
Абітурієнти, які найкраще складуть ЗНО, отримають стипендії від уряду і Верховної Ради.