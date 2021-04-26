Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) пройде в Україні з 29 червня до 14 липня включно, повідомив у понеділок, 26 квітня, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Реєстрація на додаткову сесію ЗНО проходитиме з 6 до 18 травня включно. На неї можуть реєструватися ті, хто не зміг потрапити на основну сесію.

Тестування під час додаткової сесії пройдуть за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика (включно з завданнями рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова та українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

Результати додаткової сесії буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 23 липня, наголошується в повідомленні УЦОЯО.

Зазначимо, що основна сесія ЗНО в Україні триватиме з 21 травня до 15 червня.

Абітурієнти, які найкраще складуть ЗНО, отримають стипендії від уряду і Верховної Ради.