Кабінет міністрів затвердив виплату стипендії школярам за найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та перемогу на українських або міжнародних учнівських олімпіадах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в середу, 14 квітня.

Українські учні, які отримали найвищі загальні результати ЗНО, отримають 10 тис. грн стипендії. Список претендентів формуватиме Український центр оцінювання якості освіти (УАОЯО). Загалом таких стипендій зможуть отримати лише 250 учнів – гроші виплачуватимуть з 1 вересня протягом року.

Крім того, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тис.грн. Переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.

Нагадаємо, що основна та додаткова сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія;

24 травня – іспанська, німецька, французька мови;

25 травня – англійська мова;

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня – українська мова, українська мова і література;

4 червня – історія України;

7 червня – фізика;

10 червня – біологія;

15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.