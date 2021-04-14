Уряд затвердив стипендії за найвищі бали ЗНО та перемогу на олімпіадах
Школярі зможуть тримати від 10 до 100 тис. грн.
Кабінет міністрів затвердив виплату стипендії школярам за найкращі результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та перемогу на українських або міжнародних учнівських олімпіадах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в середу, 14 квітня.
Українські учні, які отримали найвищі загальні результати ЗНО, отримають 10 тис. грн стипендії. Список претендентів формуватиме Український центр оцінювання якості освіти (УАОЯО). Загалом таких стипендій зможуть отримати лише 250 учнів – гроші виплачуватимуть з 1 вересня протягом року.
Крім того, переможці всеукраїнських учнівських олімпіад отримають одноразові виплати в розмірі 20 тис.грн. Переможці міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.
Нагадаємо, що основна та додаткова сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.