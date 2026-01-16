Через складну ситуацію в енергосистемі у школах Луцької громади продовжили дистанційне навчання до 1 лютого. Водночас дитячі садки та заклади позашкільної освіти працюватимуть у звичному режимі. Про це у п’ятницю, 16 січня, повідомила пресслужба Луцької міської ради.

Раніше через погіршення погодних умов школи Луцька та Волинської області перевели на онлайн-навчання з 12 до 16 січня. З урахуванням рішення Кабміну у навчальних закладах вирішили продовжити дистанційний формат ще на два тижні – до 1 лютого.

«Усі заклади загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити дистанційну форму навчання або зимові канікули», – повідомив т.в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Водночас заклади дошкільної та позашкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі.

Додамо, що Міністерство освіти і науки обрало перші 79 ліцеїв, які з нового навчального року пілотуватимуть реформу старшої школи. Серед них – три заклади Волинської області: Раково-Ліський ліцей Камінь-Каширської міської ради, Нововолинський ліцей №8 та ліцей імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради.