Через погіршення погодних умов школи Луцька та Волинської області переводять на дистанційне навчання. Водночас дитячі садки та заклади позашкільної освіти працюватимуть у звичному режимі. Про це ZAXID.NET повідомили директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар і начальниця управління освіти і науки Волинської ОВА Наталія Матвіюк.

За словами Віталія Бондаря, у школах Луцької громади дистанційне навчання триватиме з 12 до 14 січня. Заклади дошкільної та позашкільної освіти працюватимуть без змін.

Водночас школам Волинської області рекомендували з 12 до 16 січня перейти на дистанційну форму навчання або продовжити зимові канікули. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

