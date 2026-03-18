Завідувача ревматологічного відділення Університетської лікарні затримали на 600 доларів хабаря

Галицький районний суд обрав запобіжний захід завідувачу ревматологічного відділення Університетської лікарні Омеляну Синенькому, якого днями викрили на хабарі. Також суд арештував усе його майно. Відповідні ухвали опублікували в реєстрі судових рішень.

Як вказано в матеріалах справи, у липні 2025 року пацієнтка звернулася до медика за профілактикою лікування суглобів. Він сказав, що необхідно взяти направлення до ревматолога у сімейного лікаря, а також повідомив, що візьме її на лікування в Університетську лікарню за 300 доларів хабаря. Також він пообіцяв, що за результатами стаціонарного лікування вона зможе отримати інвалідність.

У вересні пацієнтка передала Омеляну Синенькому 300 мічених доларів. У грудні він повідомив, що жінці знову потрібна госпіталізація на тих же умовах. У березні, після отримання чергового хабаря лікаря затримали співробітники СБУ.

Суд відправив Омеляна Синенького під варту до 8 травня з альтернативою сплати 226,3 тис. грн застави. За інформацією ZAXID.NET, він її вже сплатив і вийшов на волю.

Під час обшуків у лікаря вилучили мисливську гвинтівку Мосіна та багнет. Ці предмети суд арештував. Також арешт наклали на все майно, яке зареєстроване на Омеляна Синенького – шість земельних ділянок площею 1,2 га і три автомобілі.

Крім цього, суд відсторонив Омеляна Синенького від посади завідувача ревматологічного відділення Університетської лікарні до 12 травня включно.