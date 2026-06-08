Спільники вивозили вкрадене пальне автоцистерною і потім продавали

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення дизельного пального АТ «Укрзалізниця» на Хмельниччині. Під час обшуків у підозрюваних вилучили 3,5 млн грн готівки. Про це в понеділок, 8 червня, повідомила пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, до схеми можуть бути причетні службові особи одного з локомотивних депо та працівники залізничного транспорту. Попередньо відомо, що учасники оборудки вносили неправдиві дані до службової документації щодо обсягів використання дизельного пального. У такий спосіб утворювалися необліковані залишки, які надалі незаконно вивозили з території депо та продавали.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 22 обшуки на території локомотивного депо, у промисловій зоні, на автозаправній станції та за місцями проживання фігурантів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час слідчих дій вилучили облікову документацію, чорнові записи про реалізацію пального та отримані прибутки, готівку в національній та іноземній валютах на загальну суму, еквівалентну 3,5 млн грн, а також автоцистерну для транспортування пального.

Крім того, правоохоронці виявили місце зберігання та незаконного збуту привласненого дизпалива. Для проведення експертиз відібрали зразки пального.

Досудове розслідування триває. Кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.