Посадовцю загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці викрили посадовця взводу забезпечення однієї з військових частин Хмельниччини на розкраданні пального. За пʼять місяців підозрюваний встиг продати щонайменше 17 тонн дизелю. Про це у пʼятницю, 29 травня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, влітку 2025 року військовослужбовець організував схему продажу пального, яке перебувало на балансі частини. Для цього він вносив неправдиві дані до облікових документів, штучно створював «надлишки» пального та продавав його стороннім людям.

«Ціна становила від 35 до 50 гривень за літр – значно нижче ринкової. Посадовця викрили під час спроби продажу 1 тонни дизелю. За оперативними даними, за п’ять місяців він встиг реалізувати щонайменше 17 тонн дизелю. Точний розмір збитків ще встановлюють», – зазначає ДБР.

Наразі слідчі також перевіряють, чи були до схеми причетні інші військовослужбовці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Додамо, що днями ДБР викрило колишнього командира військової частини на Хмельниччині, якого підозрюють у використанні військових для роботи на приватному СТО у Київській області. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.