Працівники ДБР затримали військових безпосередньо під час роботи на СТО

Правоохоронці викрили колишнього командира військової частини на Хмельниччині, який змушував підлеглих замість проходження служби працювати на приватному СТО. За скоєне посадовцю загрожує до 10 років тюрми. Про це у четвер, 28 травня, повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, схема діяла щонайменше з осені 2024 року. Командир військової частини разом із двома підлеглими керівниками окремих підрозділів підшуковував солдатів, які хотіли формально бути на службі. Їм пропонували працювати на приватному автосервісі у Київській області.

Натомість військові мали передавати частину грошового забезпечення керівництву та отримувати оплату за ремонт автомобілів. Попередньо суму завданих державі збитків від схеми оцінюють в 1 млн грн.

У грудні 2025 року працівники ДБР викрили п’ятьох фігурантів. Військових затримали безпосередньо під час роботи на СТО.

Після викриття підлеглих командира перевели на нижчі посади в інші підрозділи. Під час розслідування слідчі встановили, що екскомандир не лише знав про схему, а й був її організатором.

Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовців від несення служби (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.