Ліки та флакони виявили на території колишньої «Сільгосптехніки»

На околиці села Заліщики місцеві мешканці виявили купи медичних відходів та лікарських засобів. Це препарати мали бути утилізовані відповідно до встановлених норм. Однак невідомі залишили їх просто неба. У поліції Тернопільщини повідомили ZAXID.NET, що вже розслідують цей факт і встановлюють причетних до протиправної утилізації медпрепаратів.

Про великі купи ліків та пустих флаконів на території колишньої «Сільгосптехніки» повідомив місцевий житель Заліщиків, медик Ігор Старко у фейсбуці. За словами чоловіка, серед викинутих препаратів є ліки з простроченим терміном придатності – деякі з них понад рік як непридатні до використання. Багато препаратів з етикетками фірми «Новофарм Біосинтез».

Ігор Старко також зазначив, що, як медик, він знає – у багатьох випадках препарати після завершення терміну придатності можуть бути передані на лабораторний контроль. Якщо діюча речовина не втратила своїх властивостей, то термін придатності офіційно продовжується ще на певний період.

Серед викинутих ліків є повні флакони з протермінованим терміном

«Поки одні просто викидають медикаменти – військові часто самостійно шукають і купують необхідні препарати за власні кошти або через волонтерів. Якщо ці ліки виявилися “непотрібними” адміністрації лікарні – то я впевнений, що вони були б потрібні нашим військовим», – написав Ігор Старко.

У Заліщицькій міській раді повідомили ZAXID.NET, що про ситуацію з незаконним сміттєзвалищем ліків біля котельні знають. «Наразі там працює поліція, вони проводять обстеження і з’ясовують, хто міг вивезти туди стільки медпрепаратів, і викинути. Відходи звідти ще не забрали, оскільки йде розслідування», – додали в міськраді Заліщиків.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета повідомив ZAXID.NET, що правоохоронці зареєстрували звернення в єдиний журанал звернень громадян. Поліцейські встановлять, хто саме вивіз на територію колишньої «Сільгосптехніки» медикаменти.

ZAXID.NET також неодноразово телефонував в Заліщицьку лікарню, однак там не відповідають на дзвінки.