Церква Пресвятої Трійці в Тернополі

Ужгородський міськрайонний суд оштрафував на 170 тис. грн греко-католицького священника Романа Дутчака за те, що він не задекларував 2226 упаковок дієтичних італійських добавок на суму 9,5 млн грн, які надійшли йому як гуманітарна допомога. Такий вирок суд виніс, у понеділок, 16 березня.

За матеріалами справи, Роман Дутчак є уродженцем Бродів Львівської області, який є греко-католицьким священником та настоятилем парафії Пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Сама парафія є отримувачем міжнародної гуманітарної допомоги, донором якої є релігійне товариство «Свята Софія» для українців у Римі.

Не пізніше травня 2025 року товариство «Свята Софія» відправило парафії Пресвятої Тройці майже 500 кг гуманітарної допомоги, яка складалася з понад 2 тис. упаковок дієтичних італійських добавок New Art виробництва Bruno Farmaceutici SPA, макаронів, молока, рису, консервованої квасолі, повидла, сухарів, консервованої риби, ковбас, одягу, взуття, білизни, іграшок та ліжка.

Митники не дозволили ввезти в Україну партію дієтичні добавки, оскільки виявили порушення щодо термінів придатності. Проте після цього Роман Дутчак намагався перевезти ліки, приховавши їх від митного контролю. Після внесення неправдивих даних священник підтвердив декларацію своїм електронним підписом.

Проте 24 червня 2025 року на пункті пропуску «Тиса» на Закарпатті під час перевірки вантажу митники помітили, що товар не збігається з тим, що священник задекларував.

У суді священник визнав провину та зазначив, що передав на допомогу ЗСУ 100 тис. грн. Суддя Тамаз Деметрадзе оштрафував Романа Дутчака на 170 тис. грн. Вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, що біля церкви пресвятої Тройці у Тернополі зводять 10-поверховий житловий будинок. Замовником будівництва на вул. Малишка-Слівенській, згідно з даними з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, є парафія УГКЦ пресвятої Тройці Тернопільсько-Зборівської єпархії. Настоятель храму пресвятої Тройці Роман Дутчак тоді зазначив, що на церковній території будівництво не проводять, хоч продемонстувати це відмовився, посилаючись на, що він у відрядженні.