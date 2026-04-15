Кам’янець-Подільська міська рада ухвалила рішення про тимчасове підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Водночас тарифи для дітей та студентів залишаться без змін.

Як розповів заступник міського голови Сергій Васильченко, з 15 квітня і протягом наступних двох місяців діятимуть такі зміни:

з 15 квітня по 15 червня 2026 року встановили тимчасовий тариф у приватних перевізників: готівковий розрахунок – 20 грн, безготівковий – 15 грн;

вартість проїзду для дітей та студентів залишиться без змін – 13 грн;

з 15 квітня по 15 червня тариф у комунальному транспорті становитиме 10 грн;

усі пільги на перевезення збережуться;

до 15 червня всі приватні перевізники мають підписати тристоронні угоди для встановлення валідаторів;

також планують збільшити кількість рейсів комунального транспорту.

Завідувач відділу пасажирських перевезень Кам’янець-Подільської міськради Володимир Кондрук розповів ZAXID.NET, що рішення пов’язане з різким зростанням вартості пального. За його словами, протягом наступних двох місяців проведуть регуляторну процедуру та визначать економічно обґрунтований тариф. За цей період приватні перевізники мають встановити валідатори у транспорті, що дозволить відстежувати реальний пасажиропотік і перевірити, чи є чинний тариф збитковим.

Ухваленню рішенню передував протест перевізників, який відбувся 3 квітня. Тоді водії влаштували страйк під міською радою з вимогою підвищити тарифи через зростання цін на пальне.

«Загалом до міськради надійшло близько трьох письмових звернень від перевізників із розрахунками, у яких вони просили підвищити вартість проїзду до 18–20 грн», – зазначив Володимир Кондрук.

Додамо, що до підвищення вартості проїзду тариф у приватних перевізників становив 15 грн при готівковій оплаті та 13 грн при безготівковій. У комунальному транспорті проїзд коштував 8 грн.