Вартість разового квитка у громадському транспорті в Хмельницькому зросла на 25%

Із 23 липня у громадському транспорті Хмельницького діятимуть нові тарифи. Вартість разового квитка зросте на 25%. Відповідне рішення депутати ухвалили під час засідання виконавчого комітету міськради у понеділок, 21 липня.

За інформацією заступника Хмельницького міського голови Миколи Ваврищука, з 23 липня тарифи на проїзд у громадському транспорті будуть такими:

в автобусах і маршрутках – 15 грн;

у тролейбусах – 9 грн.

«Це рішення є вимушеним, адже останній раз тариф змінювався аж у 2022 році. Та і відтягували прийняття рішення насправді близько пів року. Від моменту останнього перегляду тарифів собівартість перевезень суттєво зросла. Перевізники неодноразово зверталися з вимогою встановити тариф 20 грн, надаючи обрахунки щодо собівартості в межах 20-25 грн», – зауважив Микола Ваврищук.

Посадовець також повідомив, що лише у 2025 році з бюджету громади довелося дотувати КП «Електротранс» 219 млн грн, тож зекономлені на підвищенні тарифів гроші спрямують на потреби ЗСУ.

«Плануємо уже з 23 липня надати можливість розрахунку у великогабаритних автобусах електронними засобами (картками, телефонами). У тестовому режимі така можливість буде діяти до 15 вересня. Далі розглядаємо введення повністю безготівкової оплати. Згодом – маршрутки, де після тестового періоду на великогабаритному транспорті почнуть встановлювати валідатори», – зазначив Микола Ваврищук.

Додамо, що до цього вартість проїзду у тролейбусах Хмельницького становила 6 грн (при оплаті електронним квитком) і 7 грн (при оплаті готівкою), а у маршрутках і тролейбусах – 12 грн.