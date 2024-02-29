У хмельницьких тролейбусах - новий оператор електронного квитка

Із 1 березня у тролейбусах Хмельницького запрацює новий оператор електронного квитка CityCard Khmelnytskyi. Про це повідомив заступник міського голови Хмельницької міської ради Микола Ваврищук.

«Фактично в тролейбусах завтра будуть увімкнені всі нові валідатори. Старі електронні квитки працюватимуть. Тому пільгові категорії населення можуть валідуватися уже завтра. Платні квитки потрібно буде зареєструвати у мобільному додатку. У кожному тролейбусі є по 3 валідатори (на кожні двері). Можна розраховуватися банківськими картками (тими, які мають чіпи), телефоном і безпосередньо електронним квитком-карткою», – зазначив Микола Ваврищук.

Протягом березня-квітня у місті планують встановити понад 20 терміналів для купівлі електронних квитків. Із 1 березня їх можна буде згенерувати через мобільний додаток безкоштовно або ж купити в офісі компанії.

«Тестовий період триватиме до 1 квітня. Тому, залишаємо можливість оплачувати проїзд QR-кодами ПриватБанку та готівкою у водія на один місяць», – додав Микола Ваврищук.

За словами заступника міського голови, валідатори наразі встановлюють лише в тролейбусах, в автобусах і маршрутках – планують пізніше. Після завершення тестового періоду розрахунок готівкою хочуть обмежити.

Компанія CityCard Khmelnytskyi має молдовсько-турецьке походження. Компанія вже є оператором електронного квитка у Луцьку, Володимирі та Нововолинську на Волині та у Костополі на Рівненщині. Наприкінці жовтня пов’язана з CityCard Khmelnytskyi фірма перемогла на конкурсі у Житомирі.

Додамо, що перехід із паперових на електронні проїзні квитки у Хмельницькому розпочався у вересні 2022 року. Тоді для проїзду в тролейбусах запровадили картки оранжевого, салатового та чорного кольорів – для школярів, песіонерів і громадян, а також запустили додатки для відстеження поїздок «Хмельницький щодня новий» і «Електронний квиток» .