У хмельницьких тролейбусах встановлюють камери

У Хмельницькому в тролейбусах встановлюють камери відеоспостереження, які мають запрацювати вже у березні 2024 року. Про це 21 лютого повідомив заступник голови Хмельницької міської ради Микола Ваврищук.

«Мета – безпека пасажирів. Звичайно ж, такий крок також сприятиме зменшенню кількості випадків пошкодження транспортних засобів недобросовісними пасажирами. На жаль, такі теж є», – зазначив Микола Ваврищук.

У громадському транспорті наразі встановили майже 70 камер відеоспостереження. За словами заступника міського голови, їх встановлюють за гроші оператора електронного квитка CityCard Khmelnytskyi, тож бюджетних грошей не залучають.