Водія луцької маршрутки зупинили за порушення ПДР

У понеділок, 19 лютого, патрульні зупинили міській автобус у Луцьку за порушення ПДР. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що у нього немає відповідної категорії для керування транспортним засобом. На чоловіка склали дві постанови.

Як повідомила патрульна поліція Волинської області, під час патрулювання на вулиці Львівській правоохоронці помітили маршрутне таксі, водій якого не ввімкнув відповідний показник повороту. Під час перевірки документів патрульні встановили, що чоловік не має відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортом.



На водія склали дві постанови: за ч. 2 ст. 122 (порушення користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП і за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) КУпАП. За порушення йому загрожує штраф у розмірі 510 грн, також його можуть позбавити водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.