Буський районний суд Львівської області оштрафував на 8500 грн водія обласної маршрутки Степана Данильчука, який їздив за кермом без посвідчення водія. Раніше суд вилучив його посвідчення після того, як патрульні зупинили його нетверезим за кермом.

Як вказано в матеріалах справи, 4 жовтня 2022 року в Буську патрульні зупинили Степана Данильчука нетверезим за кермом автомобіля ВАЗ 21103, у його крові виявили 1,34 проміле алкоголю. У грудні Буський районний суд визнав його винним у нетверезому водінні за ч. 1 ст. 130 КУпАП, оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійського посвідчення терміном на рік.

Попри це Степан Данильчук продовжував працювати водієм рейсового автобуса у приватного перевізника «Успіх БМ». 24 квітня 2023 року ввечері в селі Яблунівка Золочівського району патрульні зупинили автобус БАЗ, за кермом якого був Степан Данильчук. Патрульні виявили, що водій керує автобусом без посвідчення.

У суді водій свою провину визнав та повідомив, що після того, як його у квітні зупинили патрульні, з ТзОВ «Успіх БМ» його звільнили й за кермо він більше не сідав.

Враховуючи обставини справи, суддя Буського райсуду Борис Журибіда визнав Степана Данильчука винним у невиконанні судового рішення за ч. 1 ст. 382 ККУ та призначив 8500 грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.