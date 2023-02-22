Шевченківський районний суд Львова визнав винним священика у нетверезому водінні у Львові. Романа Цапа оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, Романа Цапа зупинила поліція 8 січня 2023 року на вул. Богдана Хмельницького, біля заправки на виїзді зі Львова. За даними поліції, він керував авто АЗЛК-21412 з явними ознаками алкогольного сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, порушення мови). Від проходження перевірки на стан сп’яніння він відмовився у присутності двох свідків.

На розгляд справи у суді Роман Цап не з’явився. У постанові вказано, що порушник працює священиком. Згідно з даними бізнес-пошукової платформи YouControl, Роман Цап є керівником кількох парафій ПЦУ у Львівській області.

Справу розглядала суддя Ірина Зима, вона дослідила матеріали справи, зокрема й відео з нагрудних камер патрульних, та визнала Романа Цапа винним у нетверезому водінні. Його позбавили водійських прав на рік та оштрафували на 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.