В управлінні транспорту кажуть, що якщо так буде і далі, то шукатимуть заміну перевізникам

Через невиконання договорів на низці маршрутів на трьох приватних львівських перевізників з початку року наклали 155 штрафів на суму 263 тис. грн. Ідеться про перевізників «Фіакр», «Міра і К» та АТП-16430. Про це повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Невиконання договорів полягає у тому, що підприємства випускають на деякі маршрути значно менше автобусів, аніж передбачено угодою з міськрадою Львова. Компанія «Фіакр» порушила договір на чотирьох маршрутах – №17 (курсує один автобус замість шести), №13 (три автобуса замість шести), №34 (п’ять автобусів замість 12) та №41 (шість автобусів замість 15). За це «Фіакр» має сплатити штраф – 63 тис. грн.

«Міра і К» не виконує свої зобовʼязання на маршруті № 27 – випускає на лінію один автобус замість шести. Також перевізник порушує графіки руху на маршруті № 8. За це він має сплатити 61 тис. Грн штрафу.

Перевізник АТП-14630 порушив умови на маршруті № 21, де замість вказаних у договорі 10-ти автобусів курсують лише чотири. Підприємство сплатить штраф на суму 53 тис. грн.

«Якщо вони і надалі будуть неспроможні виконувати свої договірні зобовʼязання, департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури буде розглядати можливість дострокового розірвання договорів та заміни перевізників на вказаних маршрутах», – прокоментував керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.