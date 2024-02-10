Перевізника зі Львівщини оштрафували на 51 тис. грн за їзду без дозволів
Підприємство належить доньці колишнього керівника «Укртрансінспекції» на Львівщині Оксані Думі
Під час перевірки департаменту дорожнього господарства, поліції та служби безпеки на транспорті на перевізника ПП «Тур-Авто» склали три акти про порушення через відсутність необхідних дозволів і вісім постанов за порушення правил перевезення пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.
Ідеться про порушення правил про те, що водії автобусів зобов’язані проходити щоденний огляд лікаря перед виїздом, а сам автобус перед виїздом має перевірити механік і зробити про це запис. Підприємство має сплатити 51 тис. грн штрафу.
ПП «Тур-Авто» зареєстроване в Турці на Львівщині. Його керівником є Роман Думич, а власницею – Оксана Дума, донька Ігоря Думи – колишнього начальника управління «Укртрансінспекції» у Львівській області та члена партії «Наш край».
У 2016 році ПП «Авто-Тур» фігурувало у розслідуванні про те, кому належать автостанції в області, а у 2020 – згадувалося у матеріалі про поділ грошей на перевезення медиків.
Вже у 2023 році, коли в області запрацювала безготівкова оплата проїзду, Роман Думич намагався звинуватити оператора у встановленні неякісних валідаторів.
Із розміру штрафу можна припустити, що перевізник ПП «Тур-Авто» вже не вперше порушує ці ж правила перевезень.
Департамент дорожнього господарства ЛОВА закликає жителів області у разі виявлення фактів порушення перевізниками розкладу чи схеми руху звернутися до департаменту для прийняття управлінських рішень та унеможливлення в подальшому таких порушень. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 112, або номером «Урядової гарячої лінії» – 1545.