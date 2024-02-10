На перевізника склали три акти і вісім постанов за одну перевірку

Під час перевірки департаменту дорожнього господарства, поліції та служби безпеки на транспорті на перевізника ПП «Тур-Авто» склали три акти про порушення через відсутність необхідних дозволів і вісім постанов за порушення правил перевезення пасажирів. Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Ідеться про порушення правил про те, що водії автобусів зобов’язані проходити щоденний огляд лікаря перед виїздом, а сам автобус перед виїздом має перевірити механік і зробити про це запис. Підприємство має сплатити 51 тис. грн штрафу.

ПП «Тур-Авто» зареєстроване в Турці на Львівщині. Його керівником є Роман Думич, а власницею – Оксана Дума, донька Ігоря Думи – колишнього начальника управління «Укртрансінспекції» у Львівській області та члена партії «Наш край».

У 2016 році ПП «Авто-Тур» фігурувало у розслідуванні про те, кому належать автостанції в області, а у 2020 – згадувалося у матеріалі про поділ грошей на перевезення медиків.

Вже у 2023 році, коли в області запрацювала безготівкова оплата проїзду, Роман Думич намагався звинуватити оператора у встановленні неякісних валідаторів.

Із розміру штрафу можна припустити, що перевізник ПП «Тур-Авто» вже не вперше порушує ці ж правила перевезень.

Департамент дорожнього господарства ЛОВА закликає жителів області у разі виявлення фактів порушення перевізниками розкладу чи схеми руху звернутися до департаменту для прийняття управлінських рішень та унеможливлення в подальшому таких порушень. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 112, або номером «Урядової гарячої лінії» – 1545.