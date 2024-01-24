«АТП-Завада» здійснювало нелегальні перевезення на маршруті «Львів АС-2 – Забужжя»

У вівторок, 23 січня, під час рейдової перевірки на Львівщині виявили перевізника, який здійснював перевезення пасажирів на маршруті № 157 «Львів АС-2 – Забужжя» без необхідних дозволів. Перевізнику ПП «АТП-Завада» загрожує штраф у розмірі близько 17 тис. грн.

Як розповіли у Львівській ОВА, працівники управління транспорту департаменту дорожнього господарства спільно з працівниками відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Львівщини перевірили дотримання вимог автотранспортного законодавства під час випуску автобусів на лінію.

Львівська ОВА ще 17 січня ухвалила рішення щодо розірвання договору з перевізником ПП «АТП-Завада» на обслуговування автобусного маршруту загального користування № 157 «Львів АС-2 – Забужжя» у зв’язку з неналежним наданням послуг з перевезення пасажирів. Незважаючи на це, він продовжував перевозити пасажирів.

«У межах проведення спільного рейдового огляду виявлено транспортний засіб з трафаретом автобусного маршруту № 157 Львів АС-2 - Забужжя та складено дві постанови за порушення автотранспортного законодавства перевізником ПП “АТП-Завада”», – зазначив директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

У ЛОВА закликають пасажирів повідомляти про порушення, зокрема, якщо перевізники не дотримуться розкладу чи схеми руху. Зареєструвати звернення можна за коротким номером «Гарячої лінії області» – 112, або номером «Урядової гарячої лінії» – 1545.