На Львівщині здійснюють перевірки автобусних перевізників

Під час перевірки приміських автобусів на маршруті №591 Львів-Погірці виявили нелегального перевізника. Підприємець, власник автобуса «Еталон», здійснював перевезення пасажирів без ліцензії, за що йому виписали штраф понад 17 тис. грн.

Як повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської ОВА, перевірки автобусних перевізників проводились у межах профілактичних заходів під назвою «Автобус-2023».

Під час огляду транспортних засобів працівники управління транспорту, «Укртрансбезпеки» та поліції склали два акти щодо порушення вимог транспортного законодавства. Одного з перевізників, який здійснював перевезення без ліцензії, оштрафували на понад 17 тис. грн.

Начальник управління транспорту та зв’язку Степан Рудницький уточнив ZAXID.NET, що нелегального перевізника виявили на маршруті №591 Львів-Погірці під час перевірки минулого тижня. Офіційно цей маршрут обслуговує «Львівське АТП 14631», водночас там курсував автобус іншого перевізника, приватного підприємця, який не має ліцензії на перевезення пасажирів.

«Фактично цей перевізник здійснював перевезення без документів. Це зафіксовано. Далі «Укртрансбезпека» викликатиме власника автобуса для з’ясування всі обставин, зокрема, стосунків з діючим перевізником», – розповів Степан Рудницький.