Держбюро розслідувань затримало на Львівщині інспектора Держтрансбезпеки, який обклав даниною місцевих перевізників. Щомісяця перевізники мали платити йому 10 тис. грн за нестворення штучних перешкод у роботі.

Як повідомили 9 червня в ДБР, старший державний інспектор Держслужби України з безпеки на транспорті Львівщини налагодив схему вимагання хабарів від підприємств, перевозять вантажі. Щоб автоперевізники могли працювати безперешкодно, він пропонував їм платити, інакше обіцяв «знайти» порушення в їхній роботі.

Зокрема правоохоронці викрили вимагання 40 тис. грн від представників одного з підприємств Львівщини 40 тисяч гривень. За ці кошти посадовець обіцяв не створювати штучних перешкод у їх роботі. Загалом сума щомісячного «відкату» від підприємців становила 10 тис. грн.

«Черговий "платіж" фігурант одержав продуманим способом. Службовець обрав в будівельному магазині товарів майже на 30 000 грн, та попросив продавця надати реквізити рахунку для їх оплати. В подальшому чоловік передав рахунок підприємцю і той хабарем оплатив його покупку», – повідомили в прокуратурі.

Слідчі повідомили старшому держаному інспектору про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ. За вчинене йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.