Сихівський районний суд Львова оштрафував на 25 тис. грн поліцейського Василя Мотака за хабар у 3 тис. євро. Він обіцяв допомогти з документами про непридатність до служби в ЗСУ.

Як вказано у матеріалах справи, Василь Мотак працював старшим інспектором із особливих доручень відділу професійного навчання управління кадрового забезпечення ГУ Нацполіції у Львівській області. 25 листопада 2019 року на вул. Литвиненка у Львові він зустрівся з чоловіком, якому обіцяв надати консультацію щодо документів про непридатність до військової служби. Під час розмови поліцейський пообіцяв чоловіку, що може вплинути на посадовців, які б виготовили йому відповідні документи. За цю послугу він вимагав 3 тис. євро, що за курсом Нацбанку на той час становило близько 78,5 тис. грн.

13 грудня, отримавши хабар, Василь Мотак приїхав у центр комплектування [колишній військкомат], де зустрівся із заступником військового комісара та попросив його посприяти у виготовленні документів про непридатність до проходження строкової військової служби. Того ж дня Василя Мотака затримали поліцейські.

У суді поліцейський свою вину заперечив і пояснив, що чоловік, який дав йому хабар, - друг дитинства, який попросив його допомогти іншому другу отримати документи про непридатність. Василь Мотак стверджує, що його друг зловживає алкоголем, тому він вирішив йому допомогти. Гроші за це він нібито не вимагав, а забрав їх у нього під час зустрічі, коли той був п’яним, аби їх не вкрали. За його словами, гроші заступнику військового комісара він не передавав, хоча вони були при ньому й він планував їх повернути другу. Однак саме тоді його затримали правоохоронці, а під час поверхневого обшуку гроші знайшли в кишені в гумовій рукавичці. Поліцейський стверджує, що гроші опинились там випадково.

У суді чоловік, для якого поліцейський мав домовитись про непридатність, зазначив, що за ці послуги він вимагав 3 тис. євро. Це його обурило і він звернувся в Службу безпеки. Цю ж інформацію підтвердив і друг дитинства Василя Мотака.

Враховуючи обставини справи, суддя Сихівського районного суду Олена Горбань визнала Василя Мотака винним у хабарництві а ч. 2 ст. 369-2 ККУ та призначила 25,5 тис. грн штрафу. Крім цього, він має заплатити понад 11 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.