Чиновника ще у 2015 році затримали за підозрою в отриманні хабара

Львівський суд закрив справу про 25 тис. грн хабара уже колишнього керівника Львівського обласного управління водних ресурсів Володимира Садового через завершення строку давності. Чиновника ще у 2015 році затримали за підозрою в отриманні хабара, але через довге слідство і постійні перенесення засідань суду йому вдалося уникнути покарання. Про це пишуть «Наші гроші. Львів».

2 лютого 2023 року Личаківський районний суд Львова розглянув справу Володимира Садового. Він подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності справи. Прокурор Андрій Пшеничка заявив, що не заперечує проти цього клопотання. Отож, Личаківський райсуд звільнив Володимира Садового від кримінальної відповідальності і закрив справу.

Нагадаємо, 8 вересня 2015 року, начальника Львівського обласного управління водних ресурсів Володимира Садового затримали під час отримання хабара 25 тис. грн. Купюри були міченими, на руках чиновника виявили сліди речовини, яка світилась. Гроші Володимир Садовий отримав за погодження технічної документації на благоустрій озера у Миколаївському районі. Також він нібито пообіцяв сприяти у заниженні вартості будівельних робіт.

Тодішній начальник управління протидії злочинності у сфері економіки ГУ МВС Михайло Тесля після затримання Садового анонсував «доволі «суворе, тобто від 8 і більше років» покарання для службовця.

«Судячи з ухвал суду у цій справі, слідство тривало приблизно три роки, після чого у листопаді 2018 року прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. У ньому обвинувачення Садовому змінили з «суворої» ч. 3 статті 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), що карається ув’язненням, на першу частину цієї ж статті, де передбачене легше покарання у вигляді штрафу. Судові засідання у цій справі постійно переносились через ігнорування засідань свідками у справі», – пишуть «Наші гроші.Львів».

Додамо, що строки давності кримінальних справ відрізняються і залежать від тяжкості злочину. У випадку Володимира Садового, суд визначив тяжкість злочину як середню, а термін давності у такому випадку становить п'ять років.

«Судячи з інформації з відкритих джерел, Володимир Садовий зараз не працює в обласному управлінні водних ресурсів (нова назва – Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну). У вересні 2020 року його відмітили на дописі, як дотичного до ремонту вул. Чернівецької у Львові», – пишуть «Наші гроші.Львів».