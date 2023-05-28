Тараса Хом'яка затримали під час отримання хабара у 2018 році

Галицький районний суд Львова 19 травня виніс вирок головному інспектору відділу контролю за відшкодуванням ПДВ податкової Львівщини Тарасу Хом’яку за хабарництво. Його звільнили від покарання у зв’язку із завершенням строків давності злочину.

За матеріалами справи, у січні 2018 року Тарас Хом’як, працюючи начальником відділу адміністрування та контролю за відшкодуванням ПДВ Залізничної об’єднаної державної податкової інспекції, отримав від бухгалтерки зі Сколе 10 тис. грн хабара. За винагороду він пообіцяв посприяти в реєстрації кількох підприємців платниками ПДВ. Передача хабара відбулася в салоні авто на парковці біля ресторану McDonalds в центрі Львова. В автомобілі податківця правоохоронці вилучили помічені гроші.

У суді обвинувачений своєї вини не визнав, його захисники заявили, що відбулася провокація злочину з боку правоохоронних органів. Суд такі аргументи захисту відкинув, так як вина податківця була задокументована проведеними щодо нього негласними слідчо-розшуковими діями із застосуванням аудіо- та відеозаписів зустрічей та перемовин щодо отримання хабара.

Як зазначається у вироку, у записах розмов податківця і бухгалтерки є фрази, які доводять його умисел з метою протиправного збагачення через отримання хабара. Зокрема, слова податківця: «Вам перше треба витяги дати, а потім ви тоді...?», на що бухгалтерка відповіла: «Ну я так маю розрахуватись з вами…». В подальшому, під час другої зустрічі, обвинувачений гроші в руки не бере і дає вказівку, куди їх покласти: «Десь так, щоб не світилося дуже», і показує рукою, щоб поклала гроші біля ручки передач автомобіля.

Cуд визнав Тараса Хом’яка винним в одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч.2 ст.369-2 ККУ) та призначив йому покарання – штраф у розмірі 25500 гривень. Водночас суд звільнив його від покарання у зв’язку із закінченням строків давності, оскільки від моменту скоєння злочину минуло понад п’ять років. За рішення суду, обвинуваченому повернуть раніше сплачену за нього заставу 75 тис. грн.

Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений в апеляції.