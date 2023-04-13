Максимальне покарання за цією статтею – п'ять років ув'язнення

Працівнику Укртрансбезпеки, якого затримали за систематичні хабарі від водіїв, присудили 34 тис. грн штрафу. Інспектор, після домовленості з представником сербської логістичної компанії, брав з кожної машини по 50 євро та обіцяв не зупиняти, а у разі зупинки та виявлення порушень – не виписувати штрафи. Затримали посадовця після одержання 800 євро як оплату за партію машин. Крім штрафу, у суді обвинувачений зобов’язався перерахувати 25 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Як повідомляв ZAXID.NET, 45-річний інспектор за хабарі обіцяв представнику логістичної компанії забезпечити безперешкодне пересування попередньо визначених автомобілів територією Закарпаття. Посадовець Укртрансбезпеки обіцяв, що їх не зупинятимуть і не перевірятимуть. За це компанія мала сплатити по 50 євро з одного автомобіля. Через посередника посадовець отримав 800 євро як оплату за одну партію автомобілів, яким мав гарантувати відсутність зупинок, перевірок і штрафів.

У вироку Мукачівського міськрайонного суду зазначається, що інспектор Укртрансбезпеки Ростислав Чорней провів кілька зустрічей із представником двох сербських логістичних компаній та домовився про відсутність зупинок і перевірок для автомобілів згідно зі списком, який надасть компанія.

«Було обумовлено, що за безперешкодний проїзд одного транспортного засобу слід надавати неправомірну вигоду у розмірі 50 євро. Також йшлося про те, що на перший час представник компанії повинен надати неправомірну вигоду за організацію безперешкодного проїзду 16 транспортних засобів», – йдеться у вироку.

Хабар у 800 євро за пропуск автомобілів інспектор отримав через свого знайомого. Обвинувачений Ростислав Чорней уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, а також зобов’язався протягом чотирьох місяців після вироку перерахувати 25 тис. грн на допомогу ЗСУ.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Іван Котубей визнав Ростислава Чорнея винним за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовими особами) та зобов’язав обвинуваченого сплатити 34 тис. грн штрафу. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.