За хабар прикордоннику чоловікові загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Перевізник ухилянтів запропонував закарпатському прикордоннику 6 тис. доларів хабаря за пропуск двох військовозобов'язаних до Румунії. Чоловік просив не вносити дані про призовників у систему контролю перетину кордону. Інцидент стався на пункті пропуску в Солотвині. Перевізника ухилянтів затримала поліція, за скоєне йому загрожує до дев'яти років ув'язнення.

Як у середу, 15 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, зловмисник намагався нелегально перевезти двох військовозобов'язаних чоловіків до Румунії, за це з обох ухилянтів він взяв по 4 тис. дол.

Відтак він намагався домовитися з прикордонником на КПП «Солотвино», щоб дані про його клієнтів не вносилися до системи контролю за перетином кордону. «Чоловік запропонував військовослужбовцю 6 тис. доларів хабаря. Оперативники затримали зловмисника під час спроби надати прикордоннику гроші», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Затриманий перебуває у слідчому ізоляторі, за скоєне чоловікові загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.