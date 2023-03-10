Наразі фігурантам справи загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна

СБУ затримала колишню медсестру та її родича, які через знайомих лікарів оформляли інвалідність для військовозобов’язаних чоловіків. Фальшиві документи призовники використовували для виїзду закордон. Викрили фігурантів після того, як вони оформили інвалідність військовозобов’язаному через нібито наявність психічного захворювання. Скільки загалом ухилянтів виїхало закордон за такою схемою, наразі не повідомляється. Слідчі провели 16 обшуків у лікарнях Калуша та Івано-Франківська, фігурантам справи загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 10 березня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, лікарі оформляли ухилянтам фіктивні документи про інвалідність, що давало їм можливість перетинати кордон у період воєнного стану.

«Лазівки для військовозобов’язаних організовували двоє мешканців Калуша – колишня медична сестра та її родич. Вони отримували гроші від "клієнтів" та домовлялися з лікарями і членами лікарських та медичних комісій про встановлення фальшивих діагнозів», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зокрема, за даними СБУ, фігуранти оформили інвалідність військовозобов’язаному через нібито наявність у нього психічного захворювання. За підробку документів зловмисники взяли 3,8 тис. доларів. Фальшиві документи про інвалідність військовозобов’язаний і його близький родич отримали можливість перетнути кордон.

Правоохоронці наразі провели 16 обшуків у медичних закладах Івано-Франківська та Калуша, а також за місцями проживання фігурантів. Під час обшуків вилучили фіктивну медичну документацію, чорнові записи та інші документи, важливі для слідства, готівку – 19,6 тис. доларів, 5 тис. євро, 1 тис. польських злотих.

Фігурантам справи слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.