Юрій Рудь є депутатом Ковельської міськради від партії «Батьківщина»

На Волині затримали депутата Ковельської міськради за підозрою у переправленні ухилянтів за кордон. Прокуратура не розголошує імені чоловіка, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про депутата від партії «Батьківщина» Юрія Рудя. Він також працює у Ковельському міськрайонному територіальному медичному об'єднанні лікарем-ендоскопістом.

Зазначимо, що про затримання трьох організаторів схеми стало відомо напередодні, 8 березня. Слідство задокументувало один епізод, коли за кордон зловмисники переправили 48-річного ухилянта з Луганської області. За оформлення фальшивої медичної документації спільники отримали 1,5 тис. доларів. Після отримання другої частини хабара в 1,5 тис. доларів всіх трьох фігурантів затримали.

В четвер, 9 березня, прокуратура Волині повідомила, що один з них є депутатом міськради, який також обіймає посаду в місцевій лікарні. Він отримав підозру за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон). У разі доведення вини йому загрожує до дев'яти років ув'язнення. Наразі поліція встановлює, чи причетний чоловік до інших інцидентів щодо переправлення ухилянтів.

Додамо, що 52-річний Юрій Рудь з 1996 року працює лікарем-ендоскопістом в Ковельському МТМО. В Ковельську міську раду вперше обрався в 2015 році. На наступних виборах в 2020 році знову обрався депутатом міськради від партії «Батьківщина».