Ковельський суд призначив три роки ув'язнення переселенцеві з Донеччини, який хотів уникнути мобілізації. У серпні чоловік отримав повістку, але на збір не прийшов. Відтак щодо порушника відкрили кримінальну справу за статтею про ухилення від призову. В суді чоловік пояснив, що свідомо не хотів йти воювати, бо, за його словами, у Соледарі він отримав поранення та втратив все майно. Обвинувачений просив про умовне покарання, але суд призначив йому ув'язнення.

Справу розглядав Ковельський міськрайонний суд 3 лютого, повідомляє «Судовий репортер». У матеріалах справи йдеться, що 19 серпня минулого року чоловік отримав повістку. Однак на призначену дату відправлення він не прийшов.

На судовому засіданні чоловік визнав провину. «Оскільки він раніше був поранений у Соледарі і втратив все нажите майно, вирішив не іти в армію, тому свідомо знаючи про кримінальну відповідальність вирішив ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації, тому не прибув на вказаний час та дату для проходження військової служби. У скоєному розкаюється, просив призначити покарання з випробуванням», – наводять слова обвинуваченого у вироку. Про чоловіка відомо, що він уродженець міста Соледар на Донеччині. Мешкає разом з батьком, неодружений, але має дитину.

Суд призначив чоловікові три роки тюрми. «Вказане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, проте [...] Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. І в умовах збройної агресії з боку іншої держави, захист вітчизни набуває особливого значення. Тому наслідки ухилення від військової служби в цих умовах через покарання, повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень», – постановив суддя Олексій Шишилін.

Зазначимо, що три роки тюрми – це не найсуворіше покарання за статтею 336 ККУ, оскільки максимально вона передбачає п'ять років ув'язнення. Наразі вирок не набрав законної сили, чоловік може оскаржити його в апеляційному суді.