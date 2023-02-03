Чоловік купив підроблене пенсійне посвідчення та пропонував хабар, щоб втекти за кордон

У середу ввечері, 1 лютого, у пункті пропуску «Грушів» на Львівщині прикордонники затримали 31-річного мешканця Миколаївської області, який намагався виїхати за кордон рейсовим автобусом з підробленими пенсійними документами. Коли ж підробку виявили, він запропонував прикордонникам хабар 1 тис. доларів.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 31-річний чоловік їхав за кордон через пункт пропуску «Грушів» рейсовим автобусом.

Для перетину кордону, окрім паспорта, він надав інспектору пенсійне посвідчення та довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. Під час перевірки львівські прикордонники виявили, що документи підроблені. Отримавши відмову в пропуску через державний кордон, чоловік зізнався, що купив статус пенсіонера у невідомих, бо мав намір потрапити до країн ЄС. Викриття ухилянта не зупинило, він спробував вирішити питання і запропонував прикордонникам хабар 1 тис. доларів.

Прикордонники від грошей відмовилися. Чоловіка затримали і передали поліції. За цим фактом вже відкрите кримінальне провадження за пропозицію хабара та підробку документів (ст. 369 та ст. 358 ККУ). У Держприкордонслужбі уточнили ZAXID.NET, що затриманим виявився мешканець Миколаївської області.