Мешканець Запоріжжя злякався, що не зможе самостійно вибратися з лісу

Прикордонники затримали 25-річного ухилянта із Запоріжжя, який через гори намагався пробратися на територію Словаччини. Для орієнтування на місцевості чоловік користувався навігатором на мобільному телефон. У лісі серед гір втікач провів усю ніч, коли зрозумів, що заблукав – сам зателефонував на «102». Порушника розшукали, надали йому першу допомогу та доставили до прикордонного підрозділу.

Як у середу, 1 лютого, повідомила Державна прикордонна служба, заблукалого ухилянта розшукали поблизу села Новоселиця Ужгородського району, на кордоні зі Словаччиною. 25-річний чоловік намагався перейти кордон через гори по навігатору в телефоні. Маршрут проклав заздалегідь від залізничної станції до населеного пункту в Словаччині.

«Чоловік втратив орієнтування та заблукав у горах. У лісі він провів усю ніч, змерз та неабияк злякався, коли зрозумів, що йому не вдасться вибратися з лісу самотужки. Тому зранку, коли зловив зв’язок, одразу зателефонував на лінію «102» та попросив допомоги у правоохоронців», – йдеться у повідомленні.

На пошуки ухилянта вирушили прикордонники із розшуковими собаками. Чоловіка знайшли за кілька кілометрів від кордону. Він виявився жителем Запоріжжя та зізнався, що планував незаконно дістатися Словаччини, а звідти вже вирішувати куди прямувати далі.

Порушнику надали першу домедичну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ. На 25-річного ухилянта склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину кордону. Далі справу розглядатимуть у суді.