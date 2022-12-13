На цій ділянці кордону втопилося вже понад 10 ухилянтів

Закарпатські прикордонники затримали двох ухилянтів віком 24 та 26 років, які намагалися втекти закордон, перепливши річку Тису на дитячих надувних кругах. Затримані виявилися мешканцями Одеської області. Обоє чоловіків планували обмотати себе харчовою плівкою, до якої приклеїли дитячі надувні круги для захисту від стрімкої течії. Документи і сухий одяг чоловіки замотали у мішки для сміття. На ухилянтів склали протоколи за спробу незаконної перетнути кордон.

Як у вівторок, 13 грудня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, двох чоловіків призовного віку затримали поблизу Ділового Рахівського району. Виявилося, що мешканці Одеської області мали намір переплисти Тису та потрапити до Румунії, що уникнути мобілізації.

«Щоб зменшити наслідки переохолодження, порушники планували обмотатися харчовою плівкою. Чоловіки хотіли збільшити шанси на виживання, приклеївши до тіла дитячі надувні круги, а сухий одяг, особисті речі, документи та кошти планували зберегти, замотавши у мішки для сміття», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У прес-службі Мукачівського прикордонного загону ZAXID.NET уточнили, що затриманим 24 та 26 років. Ухилянти пояснили прикордонникам, що не знали про загибель чоловіків при спробі переплисти Тису. На обох склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону). Надалі правою займатиметься суд.

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже понад 10 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.