Райсуд на Волині оштрафував ухилянта із Сум, який вступив у змову з провідником, аби втекти до Польщі. Чоловіка затримали у момент, коли він пішов перевіряти складність ділянки, через яку йому доведеться тікати. У суді чоловік пояснив, що просто хотів виїхати з України на заробітки. За скоєне суд призначив йому 3,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Іваничівського райсуду, чоловіка затримали за 400 метрів від українсько-польського кордону зранку 2 грудня. Під час судового засідання порушник пояснив, що хотів виїхати за кордон, аби влаштуватись на роботу та заробити грошей. Оскільки наразі через воєнний стан військовозобов'язаних чоловіків з України не випускають, він вирішив перетнути кордон незаконним методом.

Місяць тому в інтернеті він знайшов чоловіка, який пообіцяв провести його поза межами пункту пропуску. Провідник вимагав передоплату. Аби не втратити кошти даремно, чоловік сам прибув у прикордонне село Михалє, аби на власні очі побачити, чи можливо перейти лінію розмежування у вказаному виконавцем місці. Саме коли чоловік пішов розвідати ситуацію, його затримали прикордонники.

Про порушника відомо, що він уродженець села Чернацьке Сумської області, наразі він проживає у Сумах. В суді він заявив, що претензій до прикордонників не має.

Суддя Артур Бєлоусов визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) та призначив йому мінімальне за цієї статтею покарання – 3,4 тис. грн штрафу. Також порушник повинен сплатити 496 грн судового збору.

Додамо, що наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.