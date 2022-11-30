Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники виявили 35-річного чоловіка, який заховався поміж валізами у багажному відділенні

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні двоє чоловіків намагались незаконно потрапити за кордон. Один заховався за валізою у багажному відділенні мікроавтобуса, а інший просто вийшов з авто на час прикордонного контролю. Він сподівався після завершення перевірки непомітно повернутись та виїхати у Польщу.

Як повідомили у держприкордонслужбі України 30 листопада, у «Шегинях» на виїзд до Польщі приїхав мікроавтобус Mercedes. Під час заїзду на територію пункту пропуску водій заявив, що автівкою слідують лише троє осіб, про що було зроблено відмітку в контрольному талоні. Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники виявили 35-річного чоловіка, який заховався поміж валізами у багажному відділенні.

Ще один чоловік просто вийшов з мікроавтобуса та сподівався повернутись непоміченим після завершення прикордонного контролю. Однак прикордонники помітили 38-річного пасажира. Обоє чоловіків зізнались, що таким чином планували незаконно потрапити до Польщі, адже законних підстав для виїзду за кордон у них не було.

Чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності за ч.1 ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Стосовно перевізника прикордонники направили повідомлення до Нацполіції, в його діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).