На Закарпатті суд зобов’язав солдата-прикордонника сплатити 2,4 тис. грн штрафу за перегляд відео у ТікТок під час патрулювання кордону. За даними правоохоронців, військовий мав при собі власний телефон, що заборонено правилами, і разом з товаришем замість обходу визначеної ділянки кордону переглядав відеоролики. Свою вину прикордонник визнав.

Як зазначається у постанові Великоберезнянського районного суду, порушення солдатів помітив майор, який саме перевіряв якість роботи патрулів на кордоні. Інцидент стався ввечері 22 вересня 2022 року. Двоє прикордонників виконували наказ щодо охорони українсько-словацького кордону, проте під час перевірки виявилось, що замість патрулювання солдати переглядали відео у ТікТок.

«Військовослужбовці відволікалися від несення служби, патрулювання визначеної ділянки не здійснювали, переглядаючи на телефоні солдата Олександра А. соціальну мережу ТікТок», – йдеться у постанові.

Прикордонник на судове засідання не прийшов, проте свою вину визнав. Крім того, суд взяв до уваги адмінпротокол, складений на Олександра А. за порушення правил служби. Відтак суддя Великоберезнянського районного суду Петро Тарасевич визнав прикордонника винним за ч. 2 ст. 172-18 КУпАП (порушення правил несення прикордонної служби) та зобов’язав сплатити понад 2,4 тис. грн штрафу. Обвинувачений ще має право оскаржити постанову в апеляційному суді.