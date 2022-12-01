Проїхавши 300 метрів, п'яний чоловік за кермом краденого авто врізався у дерево

На Хмельниччині 27-річний чоловік вкрав автомобіль і, проїхавши лише 300 метрів, втрапив у ДТП. Відомо, що крадій був п'яний, тож під час руху не впорався з керуванням і в'їхав у дерево, після чого покинув авто. У поліції зазначають, що чоловік вирішив вкрасти ВАЗ задля розваги. Тепер йому загрожує до п'яти років тюрми.

Крадіжку чоловік скоїв у вівторок, 29 листопада, повідомляє прес-служба Шепетівського райуправління поліції. Близько 14:00 у центрі села Шекеринці Плужненської громади 27-річний місцевий мешканець після вживання спиртного вирішив розважитися. Хлопець помітив припаркований ВАЗ-2113. Авто виявилося незамкненим, ще й з ключами.

«Молодик без зайвих зусиль заволодів транспортним засобом, однак проїхав не більше трьохсот метрів. Захмелілий водій зіткнувся з деревом, після чого покинув автівку», – йдеться у повідомленні.

До поліції звернувся власник викраденого авто, згодом правоохоронці знайшли крадія. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, передбачає п'ять років ув'язнення.