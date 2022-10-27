Викрадені вулики поліцейські знайшли вдома у чоловіків

Двох чоловіків зі Старокостянтинова затримали за крадіжку понад 20 вуликів у місцевих бджолярів. За інформацією поліції, вулики викрадали двічі. Злодіями виявилися 68-річний чоловік та його 40-річний син. Під час обшуків у старшого чоловіка поліція, крім крадених вуликів, знайшла коноплі.

Як у четвер, 27 жовтня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, виклик про крадіжку вуликів надійшов правоохоронцям від двох бджолярів із села Хутори. В одного з потерпілих невідомі викрали 6 вуликів, а в іншого — 15. Поліцейські встановили, що до крадіжок може бути причетний 40-річний мешканець Старокостянтинова.

«Під час розслідування поліцейським стало відомо, що чоловік діяв спільно зі своїм 68-річним батьком, який проживає у Шепетівському районі, і який раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Вдома як у батька, так і у сина поліцейські знайшли викрадені вулики», — йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що у помешканні 68-річного чоловіка поліція виявила вулики, про крадіжку яких раніше заявляв бджоляр із Шепетівського району. Окрім того, у нього виявили й висушені рослини конопель.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Наразі слідство триває.