Мешканця Старокостянтинова посадили на 7 років за спробу підкупити слідчого, який вів його справу про крадіжку. Чоловік вже неодноразово мав проблеми із законом і під час іспитового терміну вкрав 800 гривень у працівниці готелю. Вже під час розслідування справи фігурант намагався дати 11 тис. грн хабара поліцейському.

Про вирок 34-річному мешканцю Старокостянтинова повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури у п’ятницю, 21 жовтня. Правоохоронці уточнюють, що фігурант справи вже неодноразово був судимий за крадіжки, однак у травні 2021 року знову вкрав у працівниці готелю 800 грн.

«Завдяки записам камер відеоспостереження встановити його особу правоохоронцям виявилось не складно. А вже під час досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом підозрюваний намагався підкупити працівника поліції та надати йому 11 100 гривень хабара», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно) та ч. 3 ст. 369 ККУ (надання хабара службовій особі) та призначив йому сумарне покарання – сім років позбавлення волі: за крадіжку 34-річний чоловік отримав 2 роки, а за спробу підкупу слідчого – 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.