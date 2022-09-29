24-річному мешканцю Снятина присудили 4 роки та 3 місяці тюрми за крадіжку скриньки з пожертвами для онкохворої дитини. Інцидент стався на початку 2022 року на автозаправці у Снятині. Обвинувачений вже неодноразово був судимим.

Про вирок 24-річному чоловіку у середу, 28 вересня, повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури. Крадіжку обвинувачений вчинив у січні 2022 року: викрав скриньку із благодійними пожертвами, які мали піти на допомогу онкохворій дитині. Сума викрадених коштів не уточнюється.

«Неодноразово судимий чоловік, перебуваючи на автозаправній станцій у Снятині, викрав скриньку із коштами благодійних пожертв на лікування онкохворої дитини. Він забрав пожертви в присутності працівників станції, не реагуючи на їх зауваження, та розпорядився викраденим на власний розсуд», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 186 ККУ (крадіжка) та призначив 24-річному мешканцю Снятина 4 роки та три місяці позбавлення волі.