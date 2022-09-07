Суд призначив мукачівцю дев'ять років ув'язнення, оскільки розбій він вчинив під час іспитового терміну

Василю Мишлявцеву з Мукачева присудили дев’ять років ув’язнення за розбійний напад на склад брата. Інцидент стався у квітні 2021 року. Мукачівець разом зі спільником напали на склад на вулиці Пряшівській, побили і прив’язали охоронця, а потім викрали з приміщення 300 тис. грн. У суді Василь Мишлявцев пояснив, що невідомий з пістолетом змусив його пограбувати брата. Рідні обвинуваченого зазначали, що чоловік мав кредитні борги. Суд призначив мукачівцю суворе покарання, оскільки чоловік вже був судимий за крадіжки і розбій вчинив під час іспитового терміну.

Про вирок нападнику на склад у середу, 7 вересня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, розбійний напад на склад у Мукачеві стався вночі 8 квітня 2021 року. Йдеться про приміщення фірми «Хриптранс» на вулиці Пряшівській, де частину складу орендував брат обвинуваченого.

Того вечора Василь Мишлявцем разом з невідомим чоловіком пробралися на територію фірми, побили охоронця, затягнули його до підсобки та прив’язали ремнем. Далі мукачівець болгаркою зрізав замок на дверях до складу свого брата і викрав звідти 300 тис. грн.

Під час суду обвинувачений свою вину визнав лише частково. Василь Мишлявцев пояснив, що того вечора на вулиці до нього підійшов незнайомець, приклав до тіла пістолет, провів до складу і сказав, що треба повернути гроші, які він заборгував. Після крадіжки обоє нападників поїхали у готель «Корал» в селі Верхній Коропець, де незнайомець Василю Мишлявцеву залишатися на місці до його повернення.

Брат обвинуваченого у суді пояснив, що близько 8 років займається підприємництвом, продає побутову хімію. Про розбійний напад на склад чоловік дізнався від власника приміщення, пізніше на записах відеокамер впізнав серед двох розбійників свого брата Василя: він болгаркою зрізав замок на дверях. Мама чоловіків у суді розповіла, що обвинувачений інколи допомагав брату на складі, займався розвантажування товару, за що отримував кошти. Жінка також зазначила, що син мав З кредити у банку, які вона частково погасила.

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Віктор Гейруш визнав Василя Мишлявцева винним за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбійний напад) та, зважаючи на непогашену судимість за попередню крадіжку, присудив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, мукачівець має відшкодувати понад 9 тис. грн за проведення експертиз. Термін ув’язнення обвинуваченому рахуватимуть із моменту затримання – з квітня 2021 року. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.