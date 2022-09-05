Поліція вже провела обшуки на торгових точках і на складах, якими користувалися фігуранти справи

На Закарпатті суд арештував майже 38 тонн фальсифікованих продуктів, які продавалися на місцевих ринках. За даними слідства, підробку товарів організувала група місцевих мешканців. Вони фасували продукти в упаковки відомих брендів. Підробляли, зокрема, побутову хімію і каву. Продавали продукцію як на місцевих ринках, так і через інтернет.

Про арешт великої партії товарів у понеділок, 5 вересня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, йдеться про підробку близько 33 тонни пральних порошків і миючих засобів, а також та майже 5 тонн кави. Зберігалась підроблена продукція на складі у Мукачівському районі.

«Група закарпатців – мешканців Ужгородського, Мукачівського та Берегівського районів – можуть бути причетними до незаконного виготовлення і фасування вищевказаних товарів, видаючи їх за продукцію відомих торговельних марок. У подальшому їх реалізовують на ринках Закарпаття, а також через інтернет оптовими та роздрібними партіями», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури уточнюють, що наразі правоохоронці провели кілька обшуків на торгових точках, а також на складах, якими користувалися фігуранти справи. Там виявили мішки з обсмаженими зернами кави, пусті упаковки кави італійського виробництва, пристрої для запаювання поліетиленових пакетів та повні пакування меленої та кави в зернах. Також правоохоронці знайшли майже 30 палет, навантажених пральними порошками та миючими засобами з ознаками підробки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання товарного знаку, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі). Фігурантам справи загрожує понад 800 тис. грн штрафу і заборона займатися певною діяльністю на три роки.