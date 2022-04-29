У гаражах, де зберігався підроблений товар, знайшли майже 8 тис. пачок сигарет

На Тернопільщині поліція викрила бізнес з нелегального виготовлення сигарет. З гаражів, де зберігався фальсифікат, вилучили майже 8 тис. пачок сигарет з ознаками підробки, вартістю близько 300 тис. грн. Фігурантам справи загрожує до семи років у тюрмі.

Як встановило слідство, бізнес організував тернополянин. Товар він зберігав у гаражних приміщеннях. Чоловік планував продавати усе на території західних областей України, у власному торговому кіоску, що знаходиться на центральному ринку, а також вивозити контрабандою до країн Європейського Союзу. Аби приховати злочинну діяльність, увесь товар підозрюваний перевозив у коробках з-під електротехніки.

«28 квітня оперативники провели кілька санкціонованих обшуків, у ході яких виявили та вилучили автомобіль марки Volkswagen Transporter, інструменти для виготовлення товару, а також майже 8 тис. пачок сигарет із марками акцизного податку з ознаками підробки майже на 300 000 гривень», – зазначає прес-служба поліції Тернопільщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 199 ККУ (виготовлення з з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув'язнення.